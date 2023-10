Lottomatica, Equita conferma Buy in attesa di dati terzo trimestre

Equita

Lottomatica

(Teleborsa) - Gli analisti diconfermano target price (per azione) e raccomandazione () sul titolo, quotato su Euronext Milan e il maggiore operatore del mercato italiano dei giochi, in previsione deiche saranno diffusi il prossimo 30 ottobre.Gli analisti scrivono che per Lottomatica il trimestre è stato "su tutti i verticali e su tutti i brand, in particolare nell'online". Più in dettaglio, la crescita del mercato iGaming e della market share più che compensano pay-out sfavorevole a settembre e gaming softness.Per il terzo trimestre gli analisti: una crescita dei ricavi del 5% a 370 milioni di euro; una crescita dell'Adj. EBITDA del 5% a 125 milioni di euro, un Adj. EBITDA margin al 33,9% (sui livelli del 3Q22 ma con un diverso mix); un debito in crescita di 33 milioni di euro.Viene fatto notare che il titolo tratta a 6,0-5,1x EV/EBITDA, 10-8x Adj PE 2023-24, "data la resilienza del business e lo stato di forma del gruppo e in termini relativi".