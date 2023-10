Lottomatica, Kepler: 3° trimestre misto tra segmenti, Buy confermato

Lottomatica

(Teleborsa) - Gli analisti diconfermano target price () e raccomandazione () sul titolo, quotato su Euronext Milan e il maggiore operatore del mercato italiano dei giochi, in previsione dei risultati del terzo trimestre 2023 che saranno diffusi il prossimo 31 ottobre. Gli analisti scrivono che, nel complesso, il, anche se si prevede che la performance nel terzo trimestre varierà ampiamente tra i segmenti.Kepler Cheuvreux prevede chegrazie ai guadagni di quote di mercato su tutta la linea. Inoltre, prevede un calo del franchising sportivo a causa di vari fattori avversi (effetto stagionale con meno eventi, payout più elevato, un trascinamento da Project POS) e che il franchise dei giochi sperimenterò una base di confronto più impegnativa dal secondo semestre in poi.La(legati ai volumi inferiori nel terzo trimestre) e da un payout ratio più elevato, portando ad una diminuzione su base annua della redditività sia per il segmento online che per quello del franchising sportivo. A livello di gruppo è previsto un utile di 128 milioni di euro (34,4%, contro il 34% dell'anno scorso).Kepler Cheuvreux fa notare che il titolo è attualmente è scambiato a, che rappresenta uno. "Prevediamo ulteriori sviluppi positivi nel segmento Online, con ulteriori opportunità di crescita derivanti dalle acquisizioni pianificate già in cantiere", si legge nella ricerca.