MAPS, il CdA ha approvato il Bilancio di Sostenibilità 2022

MAPS

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della digital transformation, ha, redatto in conformità ai GRI- Global Reporting Standards, secondo l'opzione di rendicontazione "In accordance".""Siamo orgogliosi di pubblicare ladel documento di Bilancio di Sostenibilità di MAPS - ha commentato- Quest'anno abbiamo compiuto analisi più approfondite e strutturate per meglio definire gli aspetti di sostenibilità rilevanti per MAPS e per i suoi stakeholder. Questo ci ha permesso di delineare chiaramente le direzioni strategiche attuali e future in materia di sostenibilità"."Tra i risultati, è stato confermato ilin relazione alle quali sono altresi emersi dati interessanti che testimoniano il nostro impegno per un impatto migliorativo - ha aggiunto - Sono incrementate le ore medie di formazione, ci sono state numerose assunzioni e presentiamo un turnover più basso, tematiche importanti per continuare ad attrarre e trattenere i talenti".