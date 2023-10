Mercati deboli con occhi a inflazione e stagione delle trimestrali

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Gli investitori restano cauti dopo il dato di ieri sull'inflazione statunitense, che ha deluso le attese di un rallentamento a settembre alimentando le scommesse su un altro aumento dei tassi da parte della Fed, e in attesa delle indicazioni provenienti dalla stagione di dati societari (che vedrà oggi l'avvio con le grandi banche USA).Sul, inla lettura finale dell'inflazione di settembre ha confermato un variazione del +4,9% su base annua, mentre inè stata confermata al +3,5%. In precedenza, è emerso che ina settembre l'inflazione ha sorpreso al ribasso, attestandosi a 0% a/a da +0,1% di agosto, condizionata dal ribasso dei beni di consumo (-0,9% a/a) a fronte di una crescita stabile dei prezzi dei servizi (+1,3% a/a).Pr quanto riguarda la, ieri ihanno confermato che la decisione sui tassi era ritenuta "difficile", ma che alla fine si formò una "solida maggioranza" a favore del rialzo perché molti ritenevano che fermarsi al primo momento di incertezza avrebbe dato un segnale di scarsa determinazione. Dall'altra parte dell'oceano,(Fed di Boston) ha dichiarato che ci vorrà del tempo per far tornare l'inflazione al target del 2% ma, nel breve periodo, i tassi elevati sui Treasury a lungo termine potrebbero ridurre la necessità di un ulteriore inasprimento della politica monetaria.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,056. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1.884,5 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il(Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,72%.Sale lo, attestandosi a +200 punti base, con un incremento di 4 punti base, con ilpari al 4,75%.deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, poco mosso, che mostra un -0,08%, e fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,28%., ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 28.448 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 30.282 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,52%; sulla stessa tendenza, in discesa il(-0,82%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,79%),(+1,83%),(+1,45%) e(+1,20%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,71%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,60%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,96%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,47%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,49%),(+1,26%),(+0,87%) e(+0,82%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,57%. Scende, con un ribasso del 3,86%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,59%.scende del 2,49%.