Microsoft conclude l'acquisizione di Activision

Microsoft

Activision,

(Teleborsa) -ha concluso la più grande acquisizione da oltre 20 anni, del colosso dei videogiochiquando AOL ha comprato Time Warner. da 69 miliardi di dollari.La Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito, ovvero l'antitrust del paese, aveva dato il via libera all'da parte di Microsoft della società di giochi Activision Blizzard, rimuovendo l'ultimo grande ostacolo al completamento dell'operazione.Ad agosto 2023 Microsoft ha fatto una concessione che vedrà Ubisoft, invece di Microsoft, acquistare i diritti di gioco sul cloud di Activision. Questo nuovo accordo metterà i diritti di streaming cloud (al di fuori del SEE) per tutti i contenuti per PC e console di Activision prodotti nei prossimi 15 anni nelle mani di un concorrente forte e indipendente con piani ambiziosi per offrire nuove modalità di accesso a tali contenuti.Come risultato di questa concessione, la CMA ha accettato di riesaminare l'accordo e ha avviato una nuova indagine in agosto. L'indagine si è conclusa oggi con la CMA che ha autorizzato questa transazione più ristretta.