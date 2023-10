Moderate perdite a Wall Street, attesa per trimestrali banche

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

JPMorgan

Wells Fargo

Citigroup

BlackRock

materiali

utilities

beni di consumo per l'ufficio

Walgreens Boots Alliance

Nike

Amgen

Apple

Boeing

McDonald's

Honeywell International

Verizon Communication

Fastenal Company

Walgreens Boots Alliance

KLA-Tencor

Broadcom

JD.com

Atlassian

Warner Bros Discovery

Intuitive Surgical

(Teleborsa) -, dove si è mosso sotto la parità il, che scende a 33.631 punti, con uno scarto percentuale dello 0,51%, arrestando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso l', che ha perso lo 0,62%, chiudendo a 4.350 punti. In lieve ribasso il(-0,37%); sulla stessa tendenza, in frazionale calo l'(-0,4%).Le perdite sono arrivate dopo che l'ultimo rapporto sull'indice dei prezzi al consumo ha rivelato che, spingendo al rialzo i rendimenti obbligazionari. L'indice dei prezzi al consumo è aumentato a settembre dello 0,4% su base mensile e del 3,7% su base annua.Venerdìdaranno il vper le principali società finanziarie.Risultato negativo a Wall Street per tutti idell'S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,52%),(-1,50%) e(-1,15%).Al top tra i(+7,08%),(+0,60%),(+0,53%) e(+0,52%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,43%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,89%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,85%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,75%.Tra i(+7,53%),(+7,08%),(+3,81%) e(+3,57%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -8,27%. Sensibili perdite per, in calo del 6,54%. In apnea, che arretra del 5,84%. Tonfo di, che mostra una caduta del 5,56%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Prezzi export, mensile (atteso 0,5%; preced. 1,3%)14:30: Prezzi import, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,5%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 68 punti; preced. 68,1 punti)14:30: Empire State Index (atteso -1,5 punti; preced. 1,9 punti)14:30: Vendite dettaglio, mensile (preced. 0,6%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 2,5%)15:15: Produzione industriale, mensile (preced. 0,4%).