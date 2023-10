PNRR, allarme UNCEM: Comuni attendono liquidazione somme, "tempi biblici"

(Teleborsa) -. Lo afferm, Presidente nazionale Uncem."Sono 800 circa, secondo dati in possesso di Uncem - se qualche autorità ne ha di migliori, siamo curiosi di vederli - i Comuni che sono in attesa diIl PNRR ha complicato un meccanismo già pieno di ombre e lungaggini. I Comuni beneficiari infatti ricevono solo una parte minima del finanziamento una volta assegnata l'opera. E poi entrano nel loop della spesa senza ritorno, aspettando Godot. Per piccole e medie opere, passate da legge di bilancio al PNRR, e forse in procinto di andare su altri fondi, come l'FSC, gli Enti sono così costretti a spendere, rendicontare le risorse e aspettare. Troppo tempo passa dal pagamento delle ditte incaricate dai Comuni all'accredito delle risorse statali sui conti dei municipi. E così, la crisi finanziaria è dietro l'angolo. Oppure diventano l'impossibile polmone finanziario di imprese che realizzano i lavori. Oppure ancora si rinuncia, e ci stanno pensando molti Sindaci, a partecipare a bandi o a proseguire con le opere. Le attese dei bonifici statali sono inaccettabili".E per i più grandi. Figuriamoci quando in ballo vi sono opere da 1 o 2 milioni di euro, con stati di avanzamento chiari, ma con gli accrediti non ricevuti. Non è questo il PNRR che vogliamo. Se il rendiconto dei Comuni è ok, non dovrebbe passare più di una settimana per ricevere il bonifico dal Ministero titolare di bando e opera. Invece passano mesi. Burocrazia e tempi eterni che si scaricano sui più deboli, loro malgrado, i Sindaci e i Comuni. Inaccettabile e insostenibile", conclude Bussone,