Somec annuncia la nascita di "Talenta"

Somec

(Teleborsa) -, specializzata nella progettazione, produzione e installazione di opere complesse chiavi in mano in ambito civile e navale, comunica cheuna scelta che intende portare al centro dell’attenzione l’ingegno e il saper fare dell’uomo, mettendolo a disposizione del talento di ristoratori e chef stellati.L'annuncio - spiega una nota - avviene in occasione diin corso da oggi al 17 ottobre. Alla manifestazione partecipano, per la prima volta con un approccio integrato, tutte e cinque le realtà che compongono Talenta e che continueranno ad operare con la propria ragione sociale: Gico, Inoxtrend, Oxin, Pizza Group e Primax.Con il nuovo assetto, alcune delle attività produttive più tecniche saranno rafforzate e messe a disposizione di tutte le società di Talenta. Analogamente, è stata centralizzata una parte dei servizi strategici trasversali tra i quali gli Acquisti, il Marketing e l’area R&S con l’obiettivo di rendere la divisione più performante e restituire un migliore servizio ai clienti.Il Presidente: "Il nuovo assettoa supporto del talento e della creatività dei migliori chef".