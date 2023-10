Sostenibilità e innovazione, iPratico torna a stupire HOST Milano

(Teleborsa) -, azienda specializzata nello sviluppo di soluzioni gestionali native Apple e leader italiano degli ePOS per il settore Ho.Re.Ca, torna a stupire ad, dal 13 al 17 Ottobre 2023 con le sue ultime novità dedicate ai temi di maggior interesse del momento. Dall'intelligenza artificiale ai nuovi servizi digitali (come Olivia e il Digital Tip), fino alle soluzioni pensate per rendere più sostenibile l'esperienza dei suoi clienti e più rapidi e sicuri i pagamenti, sono tante le proposte presentate da iPratico alla fiera mondiale dedicata al settore della ristorazione e dell'ospitalità.Guardando al "", iPratico ha presentato in particolare una linea di prodotti dedicata alla sostenibilità ambientale.per eliminare il consumo di carta ed offrire un nuovo modo di comunicare con i clienti.che non vengono più stampate nei centri di produzione, ma visualizzate su iPad per consentire una comunicazione real time fra operatori di sala e reparti di produzione sullo stato di avanzamento di tutte le ordinazioni dei clienti.in materiali naturali biodegradabili. Tutta la gamma dei prodotticon garanzia un anno pari al nuovo, a costi estremamente vantaggiosi, senza rinunciare alla qualità dei device più evoluti sul mercato.Camillo Radaelli - Head of Sales Business Systems di Epson Italia – ha spiegato che “è l’innovativa soluzione di Epson per emettere in tutta sicurezza gli scontrini digitali direttamente dal tuo registratore telematico. I vantaggi? I retailer che lo utilizzano hanno visto ridursi del 50% il consumo della carta in poche settimane, producendo un importate contributo alla sostenibilità ambientale. In più lo scontrino digitale può diventare un veicolo efficace per comunicare novità, servizi e offerte personalizzate ai propri clienti.”In tema diiPratico ha deciso di stringere una partnership con, leader europeo, 4° player a livello mondiale nei servizi di pagamento caratterizzati dai più alti standard di sicurezza, innovazione e personalizzazione che si esprimono in soluzioni tecnologicamente avanzate per un'esperienza di acquisto integrata, fluida e immersiva.“Abbiamo una particolare attenzione per la customer experience e le nostre soluzioni sono tali da avere la massima considerazione su come i clienti utilizzano la tecnologia – ha dichiarato- AD Worldline Merchant Services Italia –. Sviluppiamo i nostri prodotti dando particolare rilevanza a velocità, trasparenza e sicurezza. I nostri consistenti investimenti nello sviluppo tecnologico, resi possibili dall’appartenenza a una Società leader a livello internazionale, ci consentono di poter fornire ai nostri partner soluzioni molto avanzate”.“Credo che negli ultimi tempi termini come innovativo, rivoluzionario e sinonimi vari, siano entrati nella comunicazione pubblicitaria di qualunque prodotto tanto che non si capisce più cosa sia effettivamente innovativo e rivoluzionario visto che tutti dicono di esserlo, così come il termine completo viene utilizzato da tutti coloro che pubblicizzano soluzioni gestionali – ha dichiarato- AD iPratico –. Noi di iPratico al contrario diciamo che le nostre soluzioni sono Incomplete e come questo per noi rappresenti un importante valore aggiunto”.