Yolo, EnVent conferma target price e Outperform

Yolo Group

(Teleborsa) - EnVent Italia SIM ha confermato ailsu, operatore insurtech italiano quotato su Euronext Growth Milan, mantenendo anche ilsul titolo a "" visto l'upside potenziale del 38%. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del primo semestre 2023 Gli analisti "mantengono la fiducia nell'efficacia della strategia di espansione di Yolo", che rafforza in modo significativo le proiezioni FY23, anticipando una robusta crescita del 120% YoY nel fatturato, superando la soglia dei 10 milioni di euro. Inoltre, la "promettente traiettoria ascendente della redditività" di Yolo supporta la stima diEnVent haper l'anno in corso, da 2,7 milioni di euro a 3,7 milioni di euro, confermando le precedenti proiezioni per i prossimi anni. La principale sfida per la crescita potrebbe essere l'acquisizione e il finanziamento del capex, viene sottolineato.La nota degli analisti fa notare che, negli ultimi 12 mesi, il prezzo delle azioni Yolo ha registrato un modesto calo dell'8%, seguendo da vicino il calo del -9% osservato per l'Italia Growth Index. Durante tutto questo periodo, il titolo ha raggiunto un massimo di 4 euro e un minimo di 3,7 euro, stabilizzandosi successivamente su questo livello da luglio. In particolare, idurante questo periodo.