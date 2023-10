A2A si aggiudica sei lotti nella gara Consip

A2A

(Teleborsa) -, società che opera nella vendita di energia elettrica, gas e servizi per l’efficienza energetica, si è aggiudicata 6 lotti nella gara CONSIP edizione 21 per la fornitura di energia elettrica agli enti pubblici.Al termine della procedura di gara, CONSIP ha comunicato ad A2A Energia l’assegnazione del lotto 2 (Lombardia, province di Milano e Lodi), lotto 3 (Lombardia, escluse le province di Milano e Lodi), lotto 6 (Emilia Romagna), lotto 8 (Toscana), lotto 9 (Umbria e Marche) e lotto 12 (Abruzzo e Molise).L’assegnazione riguarda un, di cui fino al 50% (1,9 TWh/anno) di energia prodotta da fonti rinnovabili. La convenzione sarà attivata, per gli enti che ne faranno richiesta, a partire dal 24 gennaio 2024 per laregione Emilia Romagna, dall’11 febbraio 2024 per Toscana, Umbria e Marche e dal 2 marzo 2024 per Lombardia, Abruzzo e Molise. Le singole forniture avranno la durata di 12 mesi.che A2A Energia si aggiudica costantemente e in maniera crescente i lotti delle gare CONSIP fino ad arrivare ai 6 appena attribuiti. Per la prima volta forniremo copertura a tutta la Lombardia” - commenta- “Un risultato che, con la possibilità concreta di contribuire alla transizione energetica delPaese scegliendo una fornitura di energia elettrica certificata 100% green”.Con questa ulteriore aggiudicazione A2A consolida il proprio ruolo di player nazionale per l’offerta di energia elettrica e gas in tutti i mercati e a clienti appartenenti a tutti i segmenti.