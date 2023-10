Anas per la Sicurezza Stradale: presentato spot campagna Guida e Basta

(Teleborsa) - "in caso di incidente stradale". Con queste parole, il maratoneta, ha voluto ribadire l'importanza delle tematiche legate alla, nell’ambito del talk moderato dal giornalistadurante il Festival. Insieme a lui,hanno condiviso questo messaggio, invitando soprattutto i giovani ad assumere unper tutelare la propria vita, ma anche quella degli altri automobilisti, pedoni, ciclisti e motociclisti. Il talk è stata l’occasione per discutere anche di comeal miglioramento degli standard di sicurezza stradale.L'atleta, 31 anni, vincitore di due medaglie d’oro nei 100 e 200 metri di atletica paraolimipica a Parigi 2023, ha condiviso la campagna di Anas (Società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) sulla sicurezza stradale, ricordando la sua storia.Toccante anche la testimonianza di, atleta paralimpico di snowboard cross, costretto all’amputazione di un braccio dopo un incidente stradale avvenuto mentre si recava in moto al lavoro.Nel corso dell’incontro è stato proiettato anche, avviata nel 2015 per richiamare l’attenzione sul delicato problema della distrazione alla guida quasi sempre provocata dall’uso improprio del cellulare. Ad esempio,pari a due campi da pallacanestro, senza guardare la strada; cercare un numero in rubrica distrae dalla guida per 8 secondi, che equivale a percorrere al buio circa 111 metri al buio, ossia un intero campo da calcio.Tantissimi gli atleti che hanno voluto lanciare un messaggio per tenere alta l’attenzione su un tema così drammaticamente attuale: campioni dell’atletica leggera, del basket, nuoto, pugilato, automobilismo e calcio come Jacques Villeneuve, Cesare Prandelli, Valentina Vezzali, Carolina Kostner, Juri Chechi, Daniele De Rossi, Dino Meneghin, Massimiliano Rosolino, Clemente Russo, Filippo Tortu, Primoz Roglic, Alessia Zecchini, Mike Powell e tanti altri.a raggiungereIl piano è articolato su più fronti, e vede destinare sempre più risorse alla manutenzione programmata e al potenziamento degli standard di sicurezza utilizzando le best practice che la tecnologia di ultima generazione mette a disposizione, come, quale tassello chiave della mobilità del futuro, abilitante per lo sviluppo della Smart Mobility e propedeutico ai futuri scenari di guida autonoma dei veicoli.