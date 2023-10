Arterra Bioscience, Banca Profilo taglia target price e conferma Buy

Banca Profilo

Arterra Bioscience

(Teleborsa) -ha abbassato a(da 4,5 euro) ilsu, azienda green biotech specializzata in ricerca e sviluppo nell'ambito delle biotecnologie e quotata su Euronext Growth Milan, confermando ilsul titolo a "". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del primo semestre 2023 , caratterizzati da un rallentamento del fatturato cosmetics, margine EBITDA colpito dai bassi volumi, ma comunque una cash generation.Secondo il management, ildel 2023 ha mostratocon volumi di vendita in aumento di circa il 20%. Questa ripresa proviene principalmente dall'Europa e dagli Stati Uniti, dove la domanda di functional make-up è cresciuta fortemente, e in misura molto minore dalla lenta ripresa della Cina.Banca Profilo prevede ora unnel periodo 2022-2025 del 9%,al 18%. Inoltre, ha ritardato ulteriormente e oltre il 2025 il significativo contributo al fatturato da parte dei nuovi mercati finali. Prevede ora che il margine EBITDA recuperi dal 17% nel primo semestre del 2023 al 41% nel 2025, in linea con il 2022.