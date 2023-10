Banca CF+ colloca bond da 25 milioni di euro con cedola al 14,5%

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, challenger bank specializzata in soluzioni di finanziamento alle imprese in situazioni performing o re-performing, ha collocato la sua, un Tier 2 del valore nominale di 25 milioni di euro, destinata ad investitori professionali e qualificati.Il titolo, con scadenza 2033 e opzione call in capo all'emittente alla scadenza del quinto anno, è stato emesso alla pari e pagherà una. L'emissione è stata negoziata presso il segmento professionale del sistema multilaterale di negoziazione Euronext Access Milan."L'emissione del Tier 2 ha consentito a Banca CF+ di, pur in presenza di un contesto macroeconomico e geopolitico difficile - ha dichiarato l'- La fiducia riposta in Banca CF+ dagli investitori costituisce conferma e apprezzamento per il percorso di crescita iniziato a gennaio 2022"."L'operazione consente alla Banca die rafforzare la propria posizione patrimoniale, anche in relazione alla crescita delle linee di business e, soprattutto, ai recenti investimenti strategici, in primis l'acquisto del ramo d'azienda ex Credimi e il conseguente prossimo lancio della proposta CF+ di digital lending alla piccola impresa italiana", ha aggiunto.ha svolto il ruolo di