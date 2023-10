BCE, De Cos: fatto abbastanza per contrastare inflazione

(Teleborsa) - Dopo la recentei responsabili di politica monetaria possono ritenere di aver fatto abbastanza per domare l’inflazione nell’eurozona. Ne è convintoIl banchiere, intervistato dal, ha sottolineato come l’aumento dei tassi di interesse a lungo termine non sia legato a fattori interni, come cambiamenti nelle aspettative di inflazione per l’area dell’euro. E' stato, invece, influenzato principalmente dalle dinamiche del mercato statunitense. Ciò ha portato alla conclusione che l’attuale livello dei tassi di interesse sia appropriato."La nostra valutazione di settembre - sottolinea De Cos - è ancora più valida oggi, senza considerare che la guerra tra Israele ed Hamas "non aiuterà certamente la fiducia, i consumi o gli investimenti".