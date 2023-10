Borse europee in altalena. Milano tiene

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela. Gli investitori restano in attesa dei dati sul PIL del terzo trimestre in Cina e delle indicazioni sull'inflazione in Giappone, in arrivo in settimana, anche se gli occhi sono puntati sul conflitto arabo-israeliano e sui timori di escalation che potenzialmente potrebbe coinvolgere altri Paesi del Medio Oriente.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,053. Scambia in retromarcia l', che scivola a 1.916,9 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 87,91 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +202 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,81%.resta vicino alla parità(+0,04%), seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,41%, e piatta, che tiene la parità. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,33%; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 30.129 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+2,69%),(+2,27%),(+2,26%) e(+2,02%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,87% che confermato di aver ricevuto da KKR l'offerta vincolante su NetCo, relativa alle attività di rete fissa di TIM, inclusa FiberCop.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,47%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,00%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,85%.del FTSE MidCap,(+2,43%),(+2,20%),(+2,10%) e(+2,08%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,54%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,99%.scende del 2,46%.Calo deciso per, che segna un -2,39%.