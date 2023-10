Brennero, Italia ricorre a Corte di Strasburgo contro blocchi Austria

(Teleborsa) - lI Consiglio dei Ministri. È la prima volta che l'Italia ricorre direttamente alla Corte di Giustizia contro un altro Stato per violazione del diritto Ue.Si tratta - ha detto il vicepremier e ministro Matteo Salvini -Toccherà ora alla Corte chiarire se i divieti austriaci al traffico pesante siano legittimi o se debba prevalere il principio della libera circolazione".. Così il presidente di Fai Conftrasporto-Confcommerciin una nota."Nel nome della libera circolazione delle persone e delle merci, principio sancito dall'Unione Europea, si è finalmente deciso di ricorrere alla Corte di Giustizia Ue per salvaguardare quel principio e denunciare la decisione unilaterale dell'Austria di limitare il transito dei mezzi pesanti al valico - spiega Uggé -. E questo, dopo che la CE per anni ha puntato solo sul dialogo con l'Austria". "Il dialogo non è possibile quando non si rispettano le regole - prosegue Uggé - La Fai-Conftrasporto è stata la prima associazione di imprese in Italia che nel 2016 ha portato all'attenzione delle Istituzioni Europee i danni economici, conseguenti ai divieti, calcolati in milioni di euro al giorno per tutto il sistema Italia"."Dopo 7 anni e numerosi Ministri dei Trasportiperché oggi è al Brennero che si ostacola la circolazione, ma domani potrebbero altri fronti a fare da sé - conclude Uggé -. I valori europei si difendono in questo modo, altrimenti si parla solo di obiettivi astratti e senza basi"