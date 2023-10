Carraro, bond per massimi 120 milioni di euro. Offerti anche al retail

Equita SIM

(Teleborsa) - Il CdA diha deliberato l'emissione dida emettersi da parte di Carraro Finance e garantiti da Carraro, gruppo internazionale leader nei sistemi di trasmissione per veicoli off-highway e nei trattori specializzati.Si prevede che le obbligazioni saranno offerte al, attraverso la procedura di distribuzione di strumenti finanziari disciplinata dal Regolamento di Borsa Italiana, oltre che a investitori qualificati e investitori istituzionali all'estero.Le obbligazioni verranno emesse per un ammontare nominale complessivo compreso tra un minimo di 100 milioni e un massimo di 120 milioni di euro ad un prezzo di emissione pari al 100% del proprio valore nominale, con un taglio minimo pari a 1.000 euro e avranno durata di cinque (5) anni a decorrere dalla data di emissione e, di conseguenza, la scadenza sarà il 6 novembre 2028. È prevista la possibilità di rimborso anticipato delle obbligazioni in determinate circostanze. Le obbligazioni matureranno interessi ad unda corrispondere su base annua.Si prevede che i proventi derivanti dall'emissione, anche attraverso l'utilizzo parziale delle riserve di cassa, saranno utilizzati per, entro il 31 dicembre 2023, le obbligazioni senior unsecured unrated e non convertibili di complessivi 180 milioni di euro, in scadenza a gennaio 2025.Le obbligazioni saranno ammesse alla quotazione e alla negoziazione sul mercato regolamentato della(Luxembourg Stock Exchange) nonché sul "Mercato Telematico delle Obbligazioni" organizzato e gestito da. Si prevede chel'offerta delle obbligazioni abbia avvio il 25 ottobre 2023 e si concluda il 31 ottobre 2023 e che l'emissione delle Obbligazioni avvenga il 6 novembre.Nell'ambito dell'emissione obbligazionaria,agirà qualedi collocare le proposte di vendita delle Obbligazioni sul MOT.