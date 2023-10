Comer Industries, Alantra avvia copertura con Buy e TP a 45 euro

Alantra

Comer Industries

(Teleborsa) -hasu, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza, con unper azione e una, visto l'upside potenziale del 65%.Gli analisti parlando di unnei sistemi di trasmissione di potenza a livello mondiale, e vedono Comer Industries come "destinata a mantenere la propria leadership nel settore agricolo (AG, quota di mercato stimata del 25%) e a crescere ulteriormente nel mercato delle macchine per le costruzioni (CE; 9%)". Nonostante il mercato di riferimento si stia normalizzando, i(ad esempio l'aumento della resa dei raccolti) rappresentano chiari elementi favorevoli per il percorso di crescita del gruppo.Nel complesso, Alantra si aspetta che Comer registri un CAGR FY22-25 del 3,4% nelle. L'dovrebbe registrare un CAGR dell'8,7% FY22-25 a 231 milioni di euro/16,9% margin nel FY25, grazie alla conferma del comprovato potere di determinazione dei prezzi del gruppo e alle ulteriori sinergie di costo attese dall'integrazione di WPG.Il solido BS è destinato a rafforzarsi ulteriormente con una conversione media FCF/EBITDA prevista superiore al 55% nel FY23-25, raggiungendo così laentro il 2025 e innescando ulteriore(oltre 300 milioni di euro).