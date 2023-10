Disoccupazione, Maffucci: Istituzioni riflettano sulla fuga dei cervelli

(Teleborsa) - "L’Istat registra ilCredo che questo dato debba indurre le Istituzioni a unache includa anche il fenomeno della fuga dei cervelli, verso l’estero o le regioni settentrionali". È quanto ha dichiarato"È un esodo preoccupante quello che vede i giovani lasciare la Campania per realizzarsi professionalmente ed è, purtroppo, il risultato di interventi di politiche del lavoro non incisive, tali da spingere i giovani verso realtà lavorative extraregionali e contemporaneamente a non attrarre capitale umano" prosegue Maffucci."Ad esempio,perché il bagaglio di esperienze che hanno acquisito non trova riscontro né nelle skills delle offerte di lavoro, né nella retribuzione. Il nostro territorio è ricco di piccole e medie aziende che rappresentano il tessuto dell’economia campana ma che, purtroppo, non hanno i mezzi per investire sui giovani. È proprio qui che bisogna intervenire, affinché gli imprenditori campani, possano compiere quel passo in più per puntare su risorse giovani, competenti e soprattutto radicate sul nostro territorio"."È necessario, inoltre, che i figli degli imprenditori campani, che si formano fuori,Io stessa ho deciso di portare l’esperienza maturata in una multinazionale per rinnovare i processi interni alle mie aziende e contribuire all’innovazione e alla crescita dei servizi offerti sul nostro territorio. Noi giovani imprenditori, con l’aiuto di politiche ad hoc, possiamo essere uno strumento che incida sulla cultura aziendale e funga da calamita per i giovani ad oggi costretti ad andar fuori per realizzarsi professionalmente", conclude Maffucci.