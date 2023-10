ESG, SIT vince il Sustainability Award 2023

SIT

(Teleborsa) -sale sul gradino più alto del podio ESG e si conferma impresa campione di sostenibilità. La multinazionale che crea soluzioni intelligenti per il controllo delle condizioni ambientali e per la misurazione dei consumi, ha vinto il Sustainability Award 2023, premio promosso da Kon Group ed Elite (Euronext) in partnership conIl premio è un riconoscimento alle imprese italiane che hanno meglio espresso la capacità di innovare, rinnovare e attivare le energie migliori, promuovendo una crescita sostenibile, inclusiva e stabile, creando valore aggiunto per tutti gli stakeholder.SIT si è posizionata al primo posto della classifica “Top 100 ESG Score”, riservata alle Società con fatturato superiore ai 250 milioni di euro, avendo ottenuto il punteggio più alto nelle tre aree del modello di valutazione (ambiente, responsabilità sociale, governance).