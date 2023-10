EuroGroup Laminations, Kepler taglia target price e conferma Buy

EuroGroup Laminations

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha(dai precedenti 7,20 euro) ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e nella produzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici,sul titolo visto il potenziale upside del 74%. La revisione del giudizio arriva prima della diffusione dei risultati del terzo trimestre 2023, attesa per il 13 novembre.Per il, gli analisti prevedono(-12,1% su base annua), con un destocking accelerato nel settore industriale ma veicoli elettrici e auto ancora solidi, e(EBITDA +14,4% su base annua, margine +300 punti base su base annua). "Una produzione altamente flessibile e una certa riduzione dei costi dovrebbero aiutare", viene sottolineato.Inoltre, considerano unrispetto all'intervallo di previsione (EBITDA: 116-120 milioni di euro), che è stato ridotto del 5% con il rilascio del secondo trimestre del 2023. Hanno tagliato la proiezione dell'EBITDA per l'anno fiscale 2023 del -2,7% a 112,2 milioni di euro, con un EPS del -3,5%.Kepler afferma di non credere chedel CAGR 2022-25 al 23-25% sui ricavi sia, mentre ritengono fattibile il 27-29% sull'EBITDA. Ora prevede rispettivamente il 19,8% e il 23,5%.