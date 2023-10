Festival Economia Trento in programma dal 23 al 26 maggio 2024

(Teleborsa) -. E' questo ilindividuato dal Comitato Scientifico per la, in programma dal 23 al 26 maggio 2024.del festival è statasotto molti aspetti, oltre 650 relatori in 270 eventi e ben 40.000 presenze in città.La manifestazione, organizzata per il terzo anno consecutivo dalper conto della, e con la collaborazione del Comune e dell’, prevede ogni anno la partecipazione di rappresentanti nazionali e internazionali dell’economia, della scienza e della politica, per affrontare i problemi del nuovo millennio.Con questo nuovo tema il Festival dell’Economia di Trento prosegue nel suo impegno rivolto ad analizzare leproponendo soluzioni e chiavi di lettura: nel 2022 il dopo-pandemia, nel 2023 la sfida posta delle trasformazioni tecnologiche, oggi le sfide ed incertezze del nostro tempo, a partire dalle guerre."Un minuto dopo la scelta del titolo per la terza edizione del Festival dell’Economia di Trento a firma Gruppo 24 ORE, abbiamo avuto la conferma che si è trattato di una decisione giusta: l’attacco spietato di Hamas a Israele e la reazione sanguinosa", ha commentato il Presidente del Comitato Scientifico del Festival dell’Economia di Trento, Direttore del Sole 24 Ore.