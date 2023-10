Giornata Mondiale dell'Alimentazione, nasce Aletheia:nuovo think tank italiano su cibo e salute

(Teleborsa) - Promuovere modelli nutrizionali e stili di vita sani per contrastare lo spreco alimentare, l'omologazione dei consumi e la tendenza diffusa, soprattutto nelle nuove generazioni, a preferire cibi ultra-processati rispetto a quelli naturali. È questo uno degli obiettivi dellache unisce il know-how di alcune autorevoli firme del mondo accademico per approfondire attraverso analisi e ricerche tutte le questioni legate alla valorizzazione del patrimonio agroalimentare e al suo legame con la salute.Le attività del neonato think tank spazieranno dalle analisi sulle differenze nei modelli produttivi su scala globale, alla valorizzazione degli scarti e, fino all'attualità con i cibi a base cellulare, la necessità di fornire tramite etichetta maggiori informazioni al consumatore, e la trasparenza sulle filiere e sull'origine.I lavori della Fondazione Aletheia, presieduta dae diretta da, saranno ideati e realizzati da un comitato scientifico, guidato dal prof.