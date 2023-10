In rosso la borsa di Tokyo insieme al resto dell'Asia

Tokyo

(Teleborsa) - Prima seduta della settima con scambi al ribasso per la borsa di, così come per le altre principali piazze asiatiche, dopo la chiusura mista dei mercati statunitensi, nella sessione di venerdì.Gli investitori restano in attesa dei dati sul PIL del terzo trimestre in Cina e delle indicazioni sull'inflazione in Giappone, in arrivo in settimana, anche se gli occhi sono puntati sul conflitto arabo-israeliano e sui timori di escalation, soprattutto in caso di coinvolgimento ufficiale dell’Iran.L'indice giapponesesegna una flessione del 2,23%; sulla stessa linea, vendite diffuse su, che continua la giornata all'1,18%.In frazionale calo(-0,65%); con analoga direzione, variazioni negative per(-1,08%).Sui livelli della vigilia(-0,05%); poco sotto la parità(-0,4%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,04%. Brillante rialzo per l', che lievita in modo prepotente, con un guadagno dello 0,13%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,06%.Il rendimento dell'scambia 0,75%, mentre il rendimento per ilè pari 2,7%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:06:30: Produzione industriale, mensile (atteso 0%; preced. -1,8%)06:30: Indice servizi, mensile (preced. 0,9%)04:00: PIL, trimestrale (atteso 1%; preced. 0,8%)04:00: Produzione industriale, annuale (atteso 4,3%; preced. 4,5%)04:00: Tasso disoccupazione (atteso 5,2%; preced. 5,2%)04:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 4,5%; preced. 4,6%)01:50: Bilancia commerciale (atteso -425 Mld ¥; preced. -930,5 Mld ¥).