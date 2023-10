Intesa Sanpaolo e UniCredit supportano Sebino holding nell'acquisizione delle quote di Sebino

(Teleborsa) -supportanonell'acquisizione delle quote di, società quotata all'Euronext Growth Milan, a seguito dell'acquisizione, delistata da Borsa italiana. L'operazione di acquisition financing, in club deal, è stata condotta da Intesa Sanpaolo e UniCredit, che hanno assunto il ruolo di MLAs, istituti finanziatori ed emittenti con quote paritetiche. L'operazione supporta l'acquisizione di Sebino SpA, quotata alla Borsa di Milano, da parte dell'e di un ristretto gruppo di investitori.Perl'operazione è stata perfezionata dalla, attraverso la Direzione regionale Piemonte Nord, Valle d'Aosta e Sardegna, in sinergia con la Divisione IMI Corporate & Investment Banking, guidata daattraverso la struttura di Corporate Finance Mid Cap.Perl'operazione è stata gestita dalla Region Nord Ovest attraverso l'Area Corporate Torino e Provincia con in supporto della struttura di Corporate Lending Nord Ovest.è un veicolo di investimento controllato indirettamente da Seta Holding Sa.Sebino Spa è la società del Gruppo Sebino dedicata da anni alla realizzazione chiavi in mano di impianti di prevenzione, protezione dal fuoco e spegnimento, a difesa di persone, beni e edifici."Siamo soddisfatti della collaborazione e del supporto che i primi due Istituti bancari del Paese hanno fornito per l'operazione di acquisizione e delisting. Ciò – ha commentato– rappresenta una conferma ulteriore della solidità del Gruppo e delle prospettive future del mercato dell'impiantistica e della manutenzione antincendio"."Siamo orgogliosi – ha aggiunto– di aver sostenuto Sebino Holding nell'acquisizione della Sebino. Èun'operazione nel segno della crescita dimensionale che abbiamo condotto con convinzione, mettendo in campo non solo il nostro supporto finanziario, ma anche consulenziale. Sebino potrà così consolidare ulteriormente la sua capacità di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, al fine di accelerare la strategia di crescita sui mercati nazionali e internazionali, rafforzando il suo posizionamento"."UniCredit – ha dichiarato– conferma con questo finanziamento la propria capacità di fornire soluzioni finanziarie specifiche e innovative per ciascuna esigenza aziendale e supportarle nei loro percorsi di crescita. Il nostro obiettivo è quello di fornire alle comunità le leve per il progresso e accompagnare i nostri clienti in una transizione equa e sostenibile al fine di contribuire a una società migliore".