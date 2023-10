Istat, inflazione rallenta a settembre grazie a prezzi alimentari

(Teleborsa) -, a settembre, attestandosidal +5,4% del mese precedente e confermando la stima preliminare. Ilfa segnare unLa discesa del tasso di inflazione - spiega- risente dell’andamento dei, la cui crescita annua si riduce sensibilmente, pur restando su valori relativamente marcati (+8,4%). Più in dettaglio i prezzi degli Alimentari non lavorati si attestano a +7,7% da +9,2% e quelli degli Alimentari lavorati a +8,9% da +10%.i prezzi dei(da +4,6% a +4%) e, in misura minore, dei(da +5,2% a +4,7%), dei(da +2,9% a +2,4%) e dei(da +3,9% a +3,7%). Tali effetti sono stati solo in partedei prezzi deglida +5,7% a +7,6%), dalla flessione che a settembre risulta più contenuta dei prezzi degli Energetici regolamentati (da -29,6% a -27,9%) e dall’aumento del ritmo di crescita dei prezzi dei(da +1,2% a +3,8%).Si affievolisce la crescita su base annua dei(da +6,3% a +6,0%), mentre si accentua(da +3,6% a +4,1%), portando il differenziale inflazionistico tra il comparto dei servizi e quello dei beni a -1,9 punti percentuali, da -2,7 di agosto., al netto degli energetici e degli alimentari freschi(da +4,8% a +4,6%), così come quella al netto dei soli beni energetici (da +5,0% registrato ad agosto a +4,8%)., infine, la crescita su base annua dei prezzi del, cioè dei prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona (a settembre a +8,1% da +9,4%), così come quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto (da +6,9% a +6,6%).per l’indice generale e a +5,2% per la componente di fondo.aumenta dell’1,7% su base mensile, anche per effetto della fine dei saldi estivi di cui il NIC non tiene conto, e(in accelerazione da +5,5% di agosto); la stima preliminare era +5,7%.Nel terzo trimestre 2023, misurata dall’IPCA, èrispetto a quelle con livelli di spesa più elevati (+6,7% e +5,6% rispettivamente). Tuttavia, rispetto al trimestre precedente, il rallentamento dell’inflazione è più marcato per il primo dei due gruppi.