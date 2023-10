Itway sigla partnership strategica con ONE IDENTITY

Itway

(Teleborsa) -, capogruppo operativa attiva nel settore dell’IT, Cyber Security, Cyber Resiliency, AI e Big Data, proseguendo nella ricerca e selezione di tecnologie innovative specializzate all’interno del segmento Cyber, che consentano la crescita ed espansione dell’offerta ITWAY Security & Resiliency 360, ha stretto una partnership strategica con la società ONE IDENTITY in ambito Identity Governance.I prodotti di ONE IDENTITY sono necessari per gestire le identità e l’accesso alle risorse aziendali.ONE IDENTITY, parte del gruppo Quest Software, società di sicurezza informatica con sede in California (USA), progetta e sviluppa soluzioni software di governance delle identità, gestione degli accessi e identity-as-a-service che aiutano le organizzazioni a contrastare le minacce alla sicurezza.Il Gruppo Itway prevede nel prossimo biennio ricavi per circa Euro 4 milioni operando nei settori Banche e Assicurazioni, Sanità, Energia, Istruzione e Pubblica Amministrazione.