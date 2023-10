La manovra in CdM: si parte da 23 miliardi

(Teleborsa) - Unadaè quella che il governo si sta preparando a presentare. Per la conferma del taglio del cuneo fiscale serviranno infatti 15 miliardi che includeranno anche un primo intervento sull', con la cancellazione della seconda aliquota. Altri 5 miliardi serviranno per ildellae 3 miliardi andranno alla. A queste totale andranno aggiunte le risorse per le misure indifferibili e interventi mirati (come ad esempio per le famiglie a partire da 3 figli). I due terzi del costo della manovra saranno coperti in extra deficit, quindi il governo ha dovuto individuare nuove entrate o risparmi di spesa per 8 miliardi almeno.Saranno soprattutto lea tenere banco oggii al consiglio dei ministri convocato alle 9,30 per approvare il Dpb (documento programmatico di bilancio) e la manovra 2024. oggii ilè chiamato a varare la manovra, il Documento di bilancio che dovrà essere inviato a Bruxelles, e due decreti legislativi che avviano un primo modulo della riforma fiscale: un dlgs sulle aliquote Irpef e le misure per le imprese e un secondo provvedimento sullae ilOltre allaverranno approvati anche due decreti attuativi della delega fiscale che conterranno una delle misure più importanti previste per il prossimo anno, ovvero l'accorpamento delle prime due aliquote Irpef. Come per la conferma del taglio del cuneo fiscale, che entrerà invece in manovra, si tratta al momento di una misura finanziata solo per un anno, ovvero fino a dicembre 2024, coperta - a meno di novità dell'ultimo momento sulle detrazioni - in deficit e per questo non strutturale. Per gli anni successivi bisognerà trovare di volta in volta altre risorse.In manovra troveranno spazio le misure per la lotta alla. Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha parlato di misure a sostegno delle famiglie, con redditi medi e bassi, con più di due figli. Si ragiona anche a misure per aiutare le mamme a conciliare lavoro e famiglia. Il pacchettoa causa delle scarse risorse non prevede invece novità di rilievo prevedendo probabilmente solo la conferma anche per il 2024 di Quota 103 e dell'Ape sociale.