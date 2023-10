Manovra, Salvini: c'è copertura necessaria per il Ponte sullo Stretto

(Teleborsa) - Il ministro dei Trasporti e Infrastrutture,, ha dichiarato che in"c'è la copertura necessaria per il collegamento stabile tra Sicilia, Italia ed Europea". Durante la conferenza stampa dopo l'ok del Cdm alla Manovra, Salvini ha confermato i fondi per la realizzazione del. "C'e' la copertura economica integrale per il Ponte sullo stretto di Messina – ha ribadito –. Stamattina la giunta regionale siciliana ha stanziato il primo miliardo di euro, stiamo parlando di un cantiere che ho tutta intenzione di aprire nell'estate del 2024, che si va a sommando alle decine di cantieri da nord a sud che stiamo recuperando"."C'e' l'intera copertura per. Ora avremo interlocuzioni con la, però si parte", ha aggiunto.Per quel che riguarda la manovra nel suo complesso, il ministro ha dichiarato: "siamo estremamente soddisfatti, anzi il nostroè l'nei tempi più rapidi possibili, senza emendamenti da parte della maggioranza, poi l'farà la sua parte". "Dal mio punto di vista - ha aggiunto Salvini - è una Manovra che, fatte salve le condizioni internazionali complicate di partenza, è assolutamente positiva per decine di milioni di lavoratrici, lavoratori e pensionati italiani".Il ministro Salvini, rispondendo a una domanda sull'entità del, ha spiegato che passerà da 90 a 70 euro. "È l'inizio di un comportamento virtuoso", ha aggiunto.