Notorious Pictures, Intermonte taglia target price e conferma Buy

(Teleborsa) -ha abbassato a(da 2,20 euro) ilsu, società attiva nel settore della produzione cinematografica e quotata su Euronext Growth Milan, confermando lasul titolo a "". Gli analisti scrivono che i risultati del primo semestre hanno mostrato un forte calo dei ricavi e dei margini, in gran parte attribuibile a progetti di produzione cinematografica che non sono stati venduti entro la fine del periodo ma il cui impatto positivo si avrà nel 2H23 o nel 2024.Alla luce delle indicazioni dei risultati del primo semestre 2023, Intermonte ha ridotto le previsioni sui ricavi per il 2023-25 per l'attività di distribuzione, ma ha anche migliorato le stime per l'attività di theatrical management. "Percepiamo una, dove Notorious sta lavorando su una serie di progetti importanti e dove esiste un progetto di produzione per una serie sviluppata internamente da consegnare nel 2024", si legge nella ricerca.Nel 2023e ("A sudden case of Christmas", con Danny De Vito e Andie Mac Dowell); se la vendita viene posticipata al 2024, Intermonte ipotizza uno spostamento dei ricavi di circa 8 milioni di euro. Le stime presuppongono che i sussidi pubblici all'industria cinematografica rimangano invariati nei prossimi anni. Al di sotto della linea dell'EBIT, ha aumentato gli oneri finanziari, parzialmente compensati dall'ipotesi di tasse più leggere.