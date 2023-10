Novo Nordisk acquista per 1,3 miliardi di dollari un farmaco da KBP Biosciences

Novo Nordisk

(Teleborsa) -, colosso danese attivo in campo sanitario e la più grande società europea per capitalizzazione di mercato, ha, un farmaco per l'ipertensione incontrollata con potenziale applicazione nelle malattie cardiovascolari e renali, per un massimo di 1,3 miliardi di dollari."L'ipertensione è un importante fattore di rischio per eventi cardiovascolari, insufficienza cardiaca, malattia renale cronica e morte prematura - ha affermato Martin Holst Lange, vicepresidente esecutivo e responsabile dello sviluppo di Novo Nordisk - Con il suo profilo, l'ocedurenone ha ile potrebbe aiutare a rispondere a un'importante esigenza medica insoddisfatta nelle persone che vivono con malattie cardiovascolari e malattie renali croniche".La conclusione dell'acquisizione è soggetta al ricevimento delle approvazioni normative applicabili e di altre condizioni consuete e dovrebbe avvenire. La transazione non avrà alcun impatto sulle prospettive di utile operativo di Novo Nordisk per il 2023 o sul programma di riacquisto di azioni proprie in corso.