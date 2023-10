OSAI Automation System, Intesa taglia target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

OSAI Automation System

(Teleborsa) -ha abbassato a(da 4,6 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di macchine per l'automazione e il testing su semiconduttori, confermando ilsul titolo a "" visto il potenziale upside del 69%.Gli analisti scrivono che unha pesato sulla marginalità nel primo semestre 2023, che ha visto un calo nelle BU più standardizzate, mentre le vendite di Automazione sono cresciute del 55,2% a/a. Ritengono che la prospettiva di crescita dell'azienda nel medio termine sia supportata da un previsto aumento degli ordini su base annua, confermando quindi le proiezioni VoP.Tuttavia, considerando il 1sem23, gli analisti hannoper incorporare un leggero aumento della redditività nel 2sem23 rispetto al 1sem23 (ma a un livello che porta a una perdita EBIT di 0,7 milioni per il FY23); anche per il FY24-25 vedono un miglioramento sequenziale, ma a livelli inferiori rispetto a prima (-43,4% nel FY24, -15,5% nell'EBITDA FY25).