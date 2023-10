Osservatorio Platform Thinking Hub PoliMi: la potenza delle piattaforme per trasformare il business

(Teleborsa) - Con la diffusione di realtà come Spotify per ascoltare lasenza acquistare un cd, Airbnb per alloggiare in una città senza usare un albergo, Facebook o Google per informarsi senza un quotidiano, lesono diventate parte integrante della vita quotidiana, rimodellando il modo in cui si comunica, si fanno acquisti, si accede all'intrattenimento. In questo contesto, il “” è la capacità di utilizzare meccanismi basati su piattaforme per la trasformazione del business di un’azienda di qualsiasi tipo. Unache interessa già 9 imprese su 10 dell’indice S&P 500. Il 92% ha infatti sviluppato un’iniziativa in qualche modo legata a una piattaforma, ma di queste solo una su tre sta veramente sfruttando appieno le opportunità derivanti dal Platform Thinking.Sono alcuni dei risultati della ricerca dell'della, presentata oggi al convegno “”.“La parola piattaforma è entrata nel linguaggio comune grazie alla diffusione di una miriade di servizi digitali. Ma le piattaforme non sono un fenomeno moderno, riservato a startup e aziende tech, radicato esclusivamente nella Silicon Valley – dice, Responsabile Scientifico e Direttore dell'Osservatorio Platform Thinking HUB -. Le piattaforme sono strumenti per la trasformazione del business, applicabili a organizzazioni di qualsiasi tipo. Il Platform Thinking è la capacità di comprendere le dinamiche e le logiche di innovazione dei casi di successo digitali mettendo la loro scalabilità ed efficacia a disposizione di tutte le imprese per attivare e supportare il loro processo di Business Transformation”.“Anche le aziende tradizionali italiane possono adottare un approccio di Platform Thinking – continua, Direttore e Responsabile Scientifico dell'Osservatorio Platform Thinking HUB -. È possibile trarre insegnamento dalle esperienze di successo per promuovere l’innovazione secondo un nuovo paradigma. Quella del Platform Thinking è una prospettiva universalmente applicabile, dal settore manifatturiero ai servizi, dai nuovi arrivati ??digitali alle imprese collaudate nel tempo, dalle imprese a conduzione familiare alle multinazionali. Vedere un’opportunità di innovazione per le imprese esistenti, piuttosto che un semplice modello di business per le startup, permette di entrare in una nuova epoca, un vero e proprio “Rinascimento” per le piattaforme”.La diffusione del Platform Thinking. Per analizzare quanto e come il Platform Thinking sia già utilizzato tra le aziende, l'osservatorio ha studiato le prime 500 aziende dell’indice Standard & Poor. Escludendo le sole 16 realtà con piattaforme “native” (come ad esempio Google, Meta, Apple), ben il 92% delle imprese (445) ha sviluppato una o più iniziative promuovendole come “piattaforma”. Ma nella maggioranza dei casi si tratta semplicemente di, senza le caratteristiche che identificano le vere e proprie piattaforme, cioè gruppi di clienti multipli e interdipendenti ed effetti di rete trasversali, per cui la presenza di un gruppo di utenti aumenta ildella piattaforma di un altro. Solo il 30% di queste aziende (135) sta sviluppando vere e proprie piattaforme, con questesfruttandone l’È interessante notare come questo 30% di imprese realizzi ben il 34% delle vere iniziative di piattaforma tra quelle analizzate. Questo indica che applicare il Platform Thinking può essere molto complesso nella, ma una volta che ilviene decodificato, implementato ed appreso, esso viene replicato con successo.I 268 casi di vero Platform Thinking tra le aziende S&P 500 sono stati analizzati cercando di identificare i loro obiettivi strategici in termini di innovazione. Questa analisi ha portato alla definizione del “”, una bussola per i manager che possono identificare casi e strategie di innovazione basate sul concetto di Platform Thinking. Emergono 4 tipologie di Platform Thinkers: gli "", focalizzati sull'innovazione di processo in ambiti vicini al core business dell’azienda (come nel caso di Mondelez o Exxon Mobil); gli "”, che cercano un’innovazione di processo volta all’open innovation (come nel caso di Eli Lily); i "”, che cercano di usare le piattaforme come strumento per migliorare i propri prodotti e servizi (come nel caso AT&T o Wallmart) e infine i "", che cercano di utilizzare il Platform Thinking come strumento per esplorare veri e propri nuovi modelli di business (come nel caso di Ford con l’utilizzo dei dati o di Nvidia con il suo Omniverse).