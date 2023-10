Pattern, S.M.T. approva fusione per incorporazione di Zanni

Pattern

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella progettazione, ingegneria e produzione di capi sfilata per importanti brand del fashion luxury internazionale,ha comunicato che si è tenuta(detenuta all'80%), che ha, società emiliana specializzata in ingegnerizzazione e produzione di maglieria wholegarment senza cucitureLa fusione, gli effetti della fusione decorreranno dal giorno nel quale verrà effettuata l’iscrizione dell'atto di fusione nel Registro delle Imprese, inoltre, la società incorporante subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della società incorporanda."Questa ulteriore fusione rientra nelladegli assetti prima gestionali e poi societari del gruppo, con evidenti benefici in termini di efficienza e fa seguito alle operazioni di fusione per incorporazione di Petri & Lombardi ed RGB in Idee Partners, deliberate lo scorso 11 ottobre", si legge in una nota.