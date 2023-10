Pensioni, ecco cosa cambia con la Manovra

(Teleborsa) -Dal prossimo anno non si potrà più lasciare il lavoro con quota 103, ossia 62 anni di età e 41 di contributi, e cambieranno anchehe saranno sostituite da "forme di flessibilità in uscita". Lo ha detto il Ministro dell'economia,Per accedere alla pensione- ha spiegato il Ministro - fermo restando i 41 anni di contributi". Il Ministro ha precisato che le finestre di uscita non sono state cambiate. Alla domanda se si passerà a quota 104, Giorgetti ha risposto che "non è quota 104 piena. Ci sarà un meccanismo di incentivo a restare al lavoro, nella logica della norma Maroni, e una penalizzazione per chi decide di andare in pensione"Il Ministro ha anche chiuso le porte alleha replicato a chi gli chiedeva se fosse prevista una pace fiscale in manovra. Sullo spread nessun allarme: "Non ci sono livelli di spread rossi, gialli o quant'altro.Semaforo verde dunque alla manovra finanziaria da 24 miliardi. "ha sottolineato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La manovra – ha spiegato – vale complessivamente "poco meno di 24 miliardi, frutto di 16 miliardi di extragettito e per il resto di tagli di spese.continuando a seguire la visione che il governo ha messo dall'inizio del suo mandato,