Philogen, risultati positivi da studio di Fase III PIVOTAL

Philogen

(Teleborsa) -e Sun Pharmaceutical Industries Limited annunciano risultati positivi dello studio di Fase III PIVOTALLo studio ha confrontato Nidleg (Daromun) neoadiuvante somministrato per via intratumorale prima della chirurgia (braccio di trattamento) rispetto alla sola chirurgia (braccio di controllo). I pazienti potevano ricevere terapie sistemiche adiuvanti approvatedopo la chirurgia in entrambi i bracci dello studio.Secondo il protocollo,era la Sopravvivenza Libera da Ricorrenza (Recurrence-Free Survival, RFS) valutata in cieco da un comitato indipendente (Blinded Independent Central Review, BICR) per i pazienti trattati con Nidlegy, rispetto al braccio di controllo. Con un tempo mediano di osservazione dei pazienti di 27,6 mesi considerando entrambi i gruppi, lo studio ha raggiunto positivamente l’obiettivo primario migliorando in modo statisticamente e clinicamente significativo la RFS del braccio di trattamento rispetto al braccio di controllo. Questo risultato positivo è in linea con la revisione svolta dai medici sperimentatori: una riduzione significativa del rischio di ricorrenza o morte (HR) rispettivamente del 33% (HR = 0.67) e del 37% (HR = 0.63), a favore del braccio di trattamento, è stata osservata sia nell'analisi BICR che in quella della valutazione degli sperimentatori.Nidlegyè anche studiato in trial clinici di Fase II per il trattamento di forme aggressive di tumore della pelle non melanoma, tra cui il carcinoma basocellulare localmente avanzato ad alto rischio e il carcinoma cutaneo a cellule squamose.Philogen e Sun Pharma hanno annunciato il 30 maggio, 2023, di aver stipulato un accordo di distribuzione, licenza e fornitura per la commercializzazione di Nidlegy in Europa, Australia e Nuova Zelanda per il trattamento dei tumori della pelle.