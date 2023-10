Polonia, il partito di destra Pis crolla: primo partito senza maggioranza

(Teleborsa) -. Il partito di governonon riesce a conquistare la maggioranza, arrivando comunque primo con il, mentre il partito di ultradestra perde voti e scende al 6%: lariesce così a prendere, molti meno dei 230 utili per controllare a maggioranza la Camera Bassa.Il leader del Pis, pur riconoscendo l'esito incerto delle urne, non si dà per vinto e assicura "i prossimi saranno giorni di lotta e tensione", ma "faremo tutto il possibile" per mantenere il potere.che fa capo a Donald Tusk riesce così ad espugnare la destra al governo e, superando ogni più ottimistica aspettativa,dei voti (200 seggi), mentre il partito(55 seggi) e(30 seggi). Uniti in coalizione i partiti di sinistra avrebbero una maggioranza ben più alta di 148 seggi, sufficiente per governare il Paese."La Polonia ha vinto, la democrazia ha vinto, li abbiamo cacciati dal potere, è la fine di questo brutto periodo, è la fine del governo del PiS", afferma soddisfatto il leader dell'opposizioneIl grande vincitore di queste elezioni è stata, che si è spintadegli aventi diritto. Il record precedente record del 62% era stato registrato nel 1989, l'anno della caduta del muro di Berlino., che potrebbe scegliere di sostenere gli amici del Pis e dare comunque a Kaczynsk l'incarico di formare un governo, Ma la scadenza del mandato fra un anno e la possibilità che alla fine si sia costretti a dare il mandato a Tusk per formare un governo potrebbe anche convincerlo ad optare per questa seconda linea da subito.