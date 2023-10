Prysmian in rialzo, assist da analisti

Prysmian

gruppo specializzato nella produzione di cavi

FTSE MIB

Prysmian

(Teleborsa) - Si muove in frazionale rialzo il titoloche scambia in salita dello 0,65%.A dare linfa alle azioni contribuisce la promozione giunta da gli analisti di JP Morgan che hanno rivisto al rialzo il target price portandolo a 49 euro dai 45 euro indicati in precedenza. Confermato il giudizio "Overweight".La tendenza ad una settimana delè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 35,21 Euro con tetto rappresentato dall'area 36,1. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 34,69.