Recordati nomina Milan Zdravkovic Executive Vice President of R&D

Recordati

(Teleborsa) -, multinazionale farmaceutica che fa parte del FTSE MIB, ha annunciato laMilan Zdravkovic, di nazionalità danese, porta con sé una consolidata esperienza e un notevole track record maturato nello sviluppare soluzioni innovative e nel guidare team R&D nel settore farmaceutico. La sua, tra cui quelle legate a diabete, obesità, immunologia, ematologia e malattie infettive, con esperienza sia nel campo delle malattie rare che non rare.Con, Milan ha lavorato presso aziende farmaceutiche e biotecnologiche come Novo Nordisk, SOBI-Swedish Orphan Biovitrum e SNIPR Biome, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità quali Head of R&D e Chief Medical Officer., che ha svolto un ruolo fondamentale nel creare e guidare l'attuale Dipartimento di R&D e Medical Affairs, è stato nominato, a capo del Global Medical Office che comprende Medical Affairs, Health Economics & Outcome Research, Patient Advocacy e Patient Safety, si legge in una nota.