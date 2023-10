RFI: 604 mld di euro per migliorare comfort, decoro e fruibilità delle stazioni italiane

(Teleborsa) -, ripristinare in tempi rapidi inefficienze degli impianti e danni agli edifici eo: sono gli obiettivi di un, pubblicato da Rete Ferroviaria Italiana, capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS per attività di manutenzione straordinaria delle stazioni su tutto il territorio nazionale. Si conferma così l’impegno di RFI di, affinché diventino poli attrattivi per le città non soltanto come hub di mobilità integrata, ma anche luoghi sicuri, riqualificati, ricchi di funzioni e sempre nuovi servizi per i cittadini.Come si legge su FS News, il portale d'informazione del Gruppo Ferrovie dello Stato, le attività affidate tramite gara potranno riguardarecompresi i marciapiedi, le pensiline, gli ascensori e le scale mobili, gli arredi fissi, gli impianti di illuminazione, le pavimentazioni, i sottopassi, oltre alle aree esterne come i piazzali e i parcheggi, con l’obiettivo di garantire il miglioramento della fruibilità della stazione.Il bando è suddiviso in sei distinti lotti che coprono l’intero territorio nazionale.