Seduta positiva a New York, occhi a Medio Oriente e trimestrali

(Teleborsa) -, mentre i rendimenti dei Treasury rimangono a un livello elevato, in. Gli investitori seguono infatti gli sforzi diplomatici per contenere il conflitto Israele-Hamas e attendono indicazioni sull'andamento dell'economia e degli utili societari dalle trimestrali di colossi statunitensi in programma questa settimana.Sul primo fronte, c'è fiducia nel, pronto a tornare in Israele come parte di un tentativo diplomatico per garantire che il conflitto di Israele con il gruppo terroristico palestinese Hamas non si estenda altrove nella regione, mentre Israele si prepara per un'invasione di terra della regione di Gaza.La giornata odierna non è ricca di. Secondo le aziende che hanno risposto all'Empire State Manufacturing Survey di ottobre 2023, l'attività commerciale è diminuita nello Stato di New York (l'indice generale delle condizioni delle imprese è sceso di sette punti a -4,6).Per quanto riguarda le, dopo le prime banche nella giornata di venerdì scorso, si aspettano gli utili diprima dell'apertura di martedì. Altri grandi nomi attesi nei prossimi giorni sonoTra inella giornata di oggi ci sono(dopo che domenica ha dichiarato bancarotta ai sensi del Chapter 11),(che ha tagliato le previsioni di vendita del suo vaccino e della sua terapia anti-COVID) eed(che entreranno nell'indice S&P 500).Guardando ai, ilmostra una plusvalenza dello 0,75%; sulla stessa linea, performance positiva per l', che continua la giornata in aumento dello 0,73% rispetto alla chiusura della seduta precedente. Buona la prestazione del(+0,86%); con analoga direzione, in rialzo l'(+0,76%).