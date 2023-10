Smart city, Acea: con “RomeFlex” la flessibilità della rete elettrica parte da Roma

ACEA

(Teleborsa) - Al via il progetto “” per realizzare un mercato dellaa Roma.(100%), come previsto dalla Delibera ARERA 352/2021, ha pubblicato sul proprio sito la consultazione pubblica per permettere ai propri clienti con partita IVA di aderire, entro il 26 ottobre, al progetto pilota e diventare così fornitori di servizi di flessibilità. Le aree coinvolte, che corrispondono ad un territorio che copre circa i due terzi degli abitanti di Roma, e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito di Areti.Potranno partecipare all’iniziativa anche i principaliche operano sul mercato italiano in qualità di aggregatori per permettere ai propri clienti di avvalersi dei servizi di flessibilità secondo la medesima procedura riportata sul sito sempre entro il 26 ottobre. Ai clienti che forniranno questo servizio sarà riconosciuto un controvalore economico fissato attraverso logiche di mercato trasparenti e inclusive.La prima asta per l’assegnazione della capacità del mercato deia Roma sarà indetta il prossimo 22 novembre dal. Areti, società del Gruppo ACEA che si occupa della distribuzione dell’energia elettrica nella Capitale, è il primo distributore italiano (DSO) ad avviare un progetto di mercato locale della flessibilità gestito dal GME. Grazie alla sua evolutae alle procedure aperte di mercato, “RomeFlex” consentirà a tutti i clienti, i cui impianti in bassa o media tensione sono connessi alla rete di distribuzione di Roma, di modulare i consumi e la propria produzione di energia offrendo servizi di flessibilità alla rete elettrica: si potrà utilizzare, ad esempio, il sistema di accumulo del proprio impianto di generazione, dell’auto elettrica o semplicemente coordinando il funzionamento dei propri elettrodomestici (es. pompe di calore, etc.).Ilha anche l'di contribuire al processo di transizione energetica in atto, che porterà ad una trasformazione del settore elettrico, sempre più caratterizzato dalla generazione dae distribuite sul territorio oltre che dalla progressiva crescita dei consumi legati allae al condizionamento estivo e invernale, realizzato tramite pompe di calore.