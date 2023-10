Unidata, CdA delibera fusione per incorporazione di TWT in Unidata

Unidata

(Teleborsa) -, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su Euronext STAR Milan, ha comunicato che si è riunito in seduta notarile il CdA per approvare la, quale società incorporante, delle seguenti società interamente controllate, direttamente o indirettamente, dalla medesima:. In data odierna la fusione è stata altresì approvata dalle assemblee delle società incorporande."Questo è per noi un, che sancisce gli obiettivi strategici definiti già in fase di acquisizione - afferma l'- Un ultimo passo, questo della fusione, che abbiamo voluto far accadere nel più breve tempo possibile, per dimostrare la nostra attitudine alla razionalizzazione in termini di gestione e cost saving e per presentarci al mercato nazionale con un’identità societaria ben definita, grazie all’apporto delle specifiche e complementari expertise di Unidata e TWT".