A Wall Street si scatenano gli acquisti con occhi alle trimestrali

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Netflix

Tesla

Bank of America

Goldman Sachs

Johnson & Johnson

Procter & Gamble

beni di consumo secondari

telecomunicazioni

beni industriali

Nike

Travelers Company

Salesforce

Verizon Communication

Walgreens Boots Alliance

Lululemon Athletica

Warner Bros Discovery

Atlassian

Ross Stores

Moderna

Verisk Analytics

Walgreens Boots Alliance

PDD Holdings

(Teleborsa) -, con ilin aumento dello 0,93%; sulla stessa linea, performance positiva per l', che termina la giornata in aumento dell'1,06% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente. In denaro il(+1,18%); con analoga direzione, buona la prestazione dell'(+1,02%).Al di là delle ricadute delle tensioni in Medioriente, dopo gli attacchi terroristici di Hamas contro Israele e le risposte di Tel Aviv, e dell'incertezza sul percorso della Fed sui tassi, glida diverse delle maggiori multinazionali statunitensi, tra cuiIn luce sul listino nordamericano S&P 500 i(+1,65%),(+1,47%) e(+1,05%).Al top tra i(+2,13%),(+2,04%),(+1,89%) e(+1,86%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,98%.Tra i(+10,28%),(+5,06%),(+4,26%) e(+3,85%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,52%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,05%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,02%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,74%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,6%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 2,5%)15:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,4%)15:15: Produzione industriale, annuale (preced. 0,2%)16:00: Indice NAHB (atteso 44 punti; preced. 45 punti)14:30: Apertura cantieri (atteso 1,38 Mln unità; preced. 1,28 Mln unità)14:30: Permessi edilizi (atteso 1,46 Mln unità; preced. 1,54 Mln unità).