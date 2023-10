Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 16/10/2023

(Teleborsa) - Chiusura del 16 ottobre

Seduta in frazionale rialzo per l'indice principale della Borsa di Parigi, che ha terminato gli scambi in aumento a 7.022,2.

Il quadro tecnico del CAC 40 segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 6.963, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 7.121,9. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 6.903,8.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)