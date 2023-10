Attentato a Bruxelles, due svedesi uccisi: l'Isis torna a colpire l'Europa

(Teleborsa) - A due giorni dall'attentato in Francia che ha causato la morte di un professore e mentre il Medio Oriente è in fiamme, si è conclusa in mattinata la caccia all'uomo scattata nella notte a Bruxelles dopo l': due tifosi della nazionale svedese giunti per assistere alla partita Belgio-Svezia, sono stati uccisi a colpi di kalashnikov nel tardo pomeriggio di ieri, verso le 19.15, nei pressi di Place Sainctelette, in zona centrale, vicino al canale che attraversa la città non lontano dal quartiere di Molenbeek. In un video che circola sui social network si vede chiaramente un uomo con addosso un giaccone arancione e un casco bianco in testa che si ferma sul marciapiede, lascia cadere lo scooter su cui è arrivato e imbracciando un fucile automatico, probabilmente un Ak-47, inizia a sparare. A questo punto si vede l'uomo entrare nel vicino androne di un palazzo di uffici per inseguire persone in preda al panico. Si sentono altri colpi dell'arma, poi si vede il killer che uscendo dall'androne dà il colpo di grazia a una delle vittime per poi risalire sullo scooter e dileguarsi.conosciuto ai servizi di intelligence federali per la sua radicalizzazione islamica, ha rivendicato l'attacco e la sua appartenenza all'Isis con un video pubblicato sul profilo Facebook appartenente ad un certo Slayem Slouma. "Sono un Mujahid dello Stato Islamico, che vi piaccia o no. Viviamo per la nostra religione e moriamo per questa stessa religione" dice al grido di Allah Akbar. Colpita anche una terza persona, un tassista che ha riportato delle ferite e ora è fuori pericolo. Ilè stato fermato questa mattina a Schaerbeek nei pressi della sua abitazione che era stata perquisita poco prima. Durante la perquisizione sono state trovate diverse armi da fuoco. Altre sarebbero state rinvenute in un vicino parco pubblico. Gli inquirenti confermano che una di queste potrebbe essere quella utilizzata per uccidere i due svedesi. Colpito al torace durante di uno scontro a fuoco con la polizia, l'uomo è stato trasportato in ospedale e laha fatto sapere che è ricoverato nel reparto rianimazione. Il, il presunto attentatore di Bruxelles, era sotto esame presso la polizia belga già prima dell'attacco terroristico di ieri sera, ha spiegato in una conferenza stampa notturna il. Il presunto attentatore, all'inizio di quest'anno, era stato denunciato da un occupante di un centro d'asilo a Campine (non lontano da Anversa) per minacce via social. Il denunciante aveva inoltre detto alla polizia che Abdesalem era stato già condannato per terrorismo in Tunisia. La polizia giudiziaria di Anversa si era quindi attivata e, prima che avesse luogo l'attentato nel centro di Bruxelles, aveva fissato una riunione sul caso per questo martedì. Nel frattempo le autorità federali avevano indagato sul passato dell'uomo in Tunisia, scoprendo che la condanna era legata a reati comuni e non al terrorismo. Questo dato, ha sottolineato Van Quickenborne, aveva fatto in modo che il caso non fosse trattato come "minaccia concreta o imminente".Ieri, dopo l'innalzamento al massimo livello di allerta, il centro di crisi nazionale ha invitato la popolazione a restare in casa e non uscire se non per questioni indispensabili. Laè stata sospesa e per paura che l'attentatore potesse colpire ancora tutti gli spettatori sono stati bloccati all'interno. Solo in tarda serata è stata permessa l'evacuazione, dopo l'annullamento definitivo del match. Anche la sede dell'Europarlamento è stata sigillata per ore. Ilsi sono subito riuniti per seguire gli eventi insieme alla cellula di crisi, mentre i servizi antiterrorismo federali hanno preso in mano il caso."Il mio pensiero va alle famiglie delle due vittime dell'ignobile attentato avvenuto a Bruxelles. Il mio assoluto sostegno alle forze di polizia belghe affinché catturino rapidamente il sospettato. Siamo uniti contro il terrorismo" ha scritto su X la"Il cuore dell'Europa è stato colpito dalla violenza", le ha fatto eco i"Vorrei esprimere le mie condoglianze alle famiglie delle vittime dell'attentato terroristico a Bruxelles, solidarietà alla Svezia, alle autorità belghe. Il terrorismo non prevarrà" ha detto ilarrivando al Consiglio Ecofin a Lussemburgo.per rivalutare le misure di sicurezza disposte a seguito dell'attentato terroristico avvenuto ieri sera a Bruxelles.