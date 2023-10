Azimut rafforza la partnership con HighPost Capital

Azimut

(Teleborsa) - Il Gruppo, realtà indipendente e globale nell’asset management, nel wealth management, nell'investment banking e nel fintech,("AACP"), ha siglato un accordo per aumentare la partecipazione in HighPost Capital LLC ("HighPost") del 2,5%, raggiungendo una quota complessiva del circa 15%.Questo passo strategico - spiega la società - sottolinea l'impegno di entrambe le società nel potenziare la loro collaborazione e rafforzare ulteriormente la loro proficua partnership.HighPost, società specializzata nella gestione di fondi di private equity e venture capital, è stata fondata nel 2019 da David Moross e Mark Bezos con lo scopo di creare valore a lungo termine combinando l’ampia professionalità di David nel settore del private equity, con le relazioni e l’esperienza della famiglia Bezos nel settore consumer e, in generale, nella comprensione del comportamento dei consumatori., commentano: "Siamo entusiasti di continuare a rafforzare il nostro percorso con Azimut.Inoltre, non vediamo l'ora di diventare azionisti della capogruppo Azimut Holding con cui condividiamo la visione e la creazione di valore nel lungo termine. Vogliamo essere leader nel nostro settore, continuando a far crescere le società nel nostro portafoglio e creando valore nel lungo periodo per i nostri investitori.", commenta: "Siamo partner di HighPost fin dalla sua nascita e abbiamo offerto in maniera esclusiva ai nostri clienti l'opportunità di investire nel Private Equity e Venture Capital americano, diversificando ancora di più il loro portafoglio.. Sono inoltre personalmente entusiasta dell’ingresso in Azimut Holding delle famiglie Bezos e Moross a cui appartengono i due fondatori di HighPost, allineando ancora di più i nostri interessi e consolidando una partnership che ha già dimostrato le sue forze".