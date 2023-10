Banca Ifis: Kaleidos riceve "Premio Areté" per la Comunicazione Finanziaria Responsabile

Banca Ifis

(Teleborsa) -, che sviluppa tutte le iniziative sociali che hanno l’obiettivo di generare un impatto positivo su comunità e persone, ha vinto ilper la Comunicazione Finanziaria Responsabile. Il riconoscimento è stato conferito in occasione dell’undicesima edizione delche si è tenuto presso l’Università Bocconi di Milano. La giuria del Premio Areté, in particolare,in collaborazione con il team del Politecnico di Milano guidato da Mario Calderini.Si tratta di un modello che permette di misurare in maniera concreta il valore generato sulla comunità dalle singole iniziative portate avanti dalla Banca nell’ambito di Kaleidos. Tale modello rappresenta un’innovazione in materia di sostenibilità aziendale, poiché permette di tradurre la dimensione "S" dell’acronimo ESG (Environmental, Social e Governance) - prima considerata intangibile - in un set di obiettivi e risultati molto concreti. Risultati che, già dalla prima applicazione del modello, si sono dimostrati rilevanti:Tale modello rappresenta solo una delle peculiarità di Kaleidos. Lanciato nel 2022 per volontà del Presidente della Banca, Ernesto Fürstenberg Fassio, Kaleidos interviene in tre aree:, per sostenere la crescita collettiva e la valorizzazione della diversità;, per investire nella cultura come driver di sviluppo sostenibile e di inclusione;, per sensibilizzare verso i temi della salute e della ricerca scientifica. Un progetto che prevede un piano triennale di investimenti di 6 milioni di euroe che, a oggi, ha visto realizzate 25 iniziative sociali."Il ‘Premio Areté è un importante riconoscimento al valore di Kaleidos, un progetto che esprime l’essenza del nostro fare banca: creare profitto generando, al contempo, valore sociale per persone e comunità. Un valore positivo - ma soprattutto tangibile - grazie alla metodologia innovativa di misurazione dell’Impatto che abbiamo sviluppato in collaborazione con il Politecnico di Milano. Attraverso questo modello. Quei territori dove si trovano le piccole e medie imprese che, da oltre quarant’anni, accompagniamo nel percorso di crescita con i nostri prodotti e servizi, e con la competenza delle nostre persone" - dichiara