CInematica, X Edizione al via: tanti eventi e ospiti, le date

(Teleborsa) - Sta per alzarsi il sipario su, il festival multidisciplinare che si occupa del rapporto immagine- movimento nelle arti visive e performative, giunto allaun importante traguardo da festeggiare con sette giorni di eventi, distribuiti in due week end dedicati ad esplorare il temaL’incontro dal vivo conicona internazionale della danza contemporanea. La danza sufi dell’iraniana Rana Gorgani, unica donna derviscio rotante al mondo. L’omaggio al genio musicale di. Il confronto a tutto campo sull’impatto dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie digitali sullae spirituale dell'uomo. Una nuova produzione per cori e musica elettronica. Il focus sugli anime giapponesi per bambini e ragazzi. E poi, ancora: tanta danza, incontri, convegni, proiezioni, laboratori,centro storico e Teatro delle Muse, coinvolgendo diversi luoghi con spettacoli, talk, proiezioni e laboratori, un caleidoscopio che invaderà con grazia la città, facendone risuonare “l’anima” nascosta. A precedere Cinematica sarà la Preview - Omaggio alla danzatrice e coreografa americana Carolyn Carlson, con masterclass e spettacolo dal 20 al 22 ottobre tra Ancona e il Teatro di Osimo."Il tema dell’anima – spiega, direttrice artistica ed ideatrice di Cinematica - arriva dopo due edizioni post pandemiche, quella del 2021 e del 2022, dove abbiamo esplorato rispettivamente l’importanza del “tatto” e la relazione con la “natura”. Per chiudere questatrilogia è arrivato il momento di rivolgerci all’anima e alla parte più spirituale della nostra relazione con il Mondo. Per questo abbiamo creato una programmazione attenta con artisti scelti per la loro poetica e l’apport